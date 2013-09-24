Benzine 8 kuruşluk indirim

Benzin fiyatları, petrolde yaşanan gerilemeye paralel olarak son 20 gün içinde üçüncü kez indirildi. Sektör yetkilileri, benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş indirim yapılacağını bildirdi. Yeni tarife ile İstanbul'da 97 oktan kurşunsuz benzinin litresinin 4.82 TL'ye, 95 oktanın da 4.75 TL'ye inmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarına Ağustos ayı sonunda Suriye gerilimi nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve içeride de kur artışı nedeniyle 14 kuruş zam yapılmış ve benzin rekor kırmıştı. Ancak benzinde önce 3 Eylül, sonra 13 Eylül şimdi de bugün olmak üzere son 20 günde toplam 33 kuruş indirim yapılmış oldu.

Böylece benzin fiyatı zamdan önceki seviyesinin de altına indi.