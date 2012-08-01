Benzine 8 kuruş zam yapıldı

Benzin fiyatına litrede 8-9 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 4,39 liraya çıktı.



Petrol fiyatlarındaki hareket benzine zam olarak yansıdı.

Rafineri çıkış fiyatında dün akşam yapılan artırımın ardından akaryakıt şirketleri 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarına 8-9 kuruş arasında zam yaptı.

Zammın ardından Ankara'da litresi 4,30 ile 4,31 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı 4,38 ile 4,40 lira arasında satılmaya başladı. İstanbul ve İzmir'de litresi 4,29-4,30 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 4,37-4,39 liradan satılıyor.

Üç büyük ilde zam öncesinde 4,36 ile 4,37 lira aralığında satılan 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatları 4,44-4,46 lira aralığında satılmaya başladı.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.