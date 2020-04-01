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Ekonomi

Benzine 8 kuruş zam, LPG'ye 95 kuruş indirim

01 Nisan 2020 16:22

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam, LPG otogaza 95 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gaz’da 95 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,03 liradan 5,11 liraya çıkacak.

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