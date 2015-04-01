Benzine 7 kuruşluk indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 19 Şubat 2015'te alınan tavan fiyat kararı çerçevesinde 2 Nisan'dan itibaren uygulanacak kurşunsuz benzin fiyatlarını belirledi.

Buna göre, benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 7 kuruş indirime gidilecek. İstanbul'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,46'dan 4,39 liraya düşecek.

Ankara'da benzinin fiyatı 4,49 liradan 4,42 liraya, İzmir'de ise 4,48 liradan 4,41 liraya gerileyecek. Diğer illerde ise benzinin litre fiyatı 4,39 lira ile 4,57 lira arasında değişecek.

EPDK, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metodolojisine uymamaları nedeniyle Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulaması kararı almıştı.