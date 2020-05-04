Benzine 7 kuruş, motorine 16 kuruş zam!

Petrol fiyatlarının düşüşüyle yapılan indirimlerin ardından benzin ve motorine bu kez zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş, motorinin litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 05/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7 Motorinde 16 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."