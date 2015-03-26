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Ekonomi

Benzine 6 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatı yarından itibaren İstanbul'da 4,42 lira, Ankara'da 4,45 lira ve İzmir'de 4,44 lira olacak

26 Mart 2015 21:59

Benzine 6 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatı yarından itibaren İstanbul'da 4,42 lira, Ankara'da 4,45 lira ve İzmir'de 4,44 lira olacak.

Benzinin litre fiyatı, yarından itibaren Ankara 'da 4,45 lira , İstanbul 'da 4,42 lira ve İzmir 'de ise 4,44 lira olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 19 Şubat 2015'te alınan karar çerçevesinde 27 Mart'tan itibaren il bazında uygulanacak kurşunsuz benzin tavan fiyatlarını belirledi. Buna göre, İstanbul'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4,42 lira, Ankara'da 4,45 lira, İzmir'de ise 4,44 lira olacak. Diğer illerde ise benzinin litre fiyatı 4,42 ile 4,60 lira arasında değişecek.

 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olacak 

 

Böylece benzinin litre fiyatı, Ankara, İzmir ve İstanbul'da 6 kuruş artacak. EPDK, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metodolojisine uymamaları nedeniyle Petrol Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulaması kararı almıştı.

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