Benzine 6-7 kuruş zam geldi

T24 - Akaryakıt fiyatlarında indirim umutları suya düştü. Benzin fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere 6-7 kuruş zam yapıldı. 95 oktan benzinin litresi 3.83 liradan 3.89 liraya, 97 oktan benzin ise 3.86 liradan 3.92 liraya çıktı.

Geçen hafta motorine de 7-8 kuruşluk zam gelmişti. Böylece kırsal motorin fiyatı 3.16 liraya, motorin fiyatı da 3.3 liraya çıkmıştı.



Bir ayda 3 zam

Son bir ay içerisinde akaryakıta 3 defa zam yapıldı. Fiyatların 4 liraya yaklaşması üzerine artan tüketici tepkisini dikkate alan Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sektör temsilcileriyle fiyat indirimi için bir araya gelmiş ve benzinde ancak 2 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

İndirimden kısa süre sonra ise motorine 8 kuruş, bugün de benzine 7 kuruş zam geldi.



