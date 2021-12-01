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Ekonomi

Benzine 58 kuruş indirim

İndirim bu geceden itibaren geçerli olacak

Çizgi: Tan Oral

01 Aralık 2021 15:57

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim geldi.

Söz konusu indirimle Ankara'da ortalama 9,74 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,16 lira, İstanbul'da 9,69 liradan 9,11 liraya, İzmir'de 9,76 liradan 9,18 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

benzinindirim58 kuruş
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