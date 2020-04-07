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Ekonomi

Benzine 5 kuruş indirim geldi

07 Nisan 2020 16:14

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya inecek.

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