Benzine 5 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 5 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 5 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."
Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya inecek.