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Ekonomi

Benzine 3 kuruş indirim yapıldı

Bugün sabahtan itibaren geçerli olan fiyata göre 95 Oktan kurşunsuz benzin 3,36 liradan 3,33 liraya düştü

19 Aralık 2009 02:00

T24 - Bugün sabahtan itibaren geçerli olan fiyata göre 95 Oktan kurşunsuz benzin 3,36 liradan 3,33 liraya düştü. Fiyatlarında değişiklik olmayan motorin 2,72 liradan alıcı bulurken, kırsal motorin 2,72 liraya satılmaya devam ediyor.


Hafta içinde pompa fiyatlarını 3,38 liradan 3,36 liraya indiren akaryakıt şirketleri bugünden geçerli olmak üzere bir indirime daha gitti. İstanbul'da 95 Oktan kurşunsuz benzin 3 kuruş indirimle 3,33 liraya düştü. İzmir'de 3,33 ve 3,34 liradan alıcı bulan kurşunsuz benzin, Ankara'da 3,34 liradan sürücülere satılıyor.

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