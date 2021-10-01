Benzine 29 kuruş, LPG'ye 71 kuruş zam geldi!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldı. Söz konusu artış EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından dolayı pompa fiyatlarına yansımayacak. LPG'ye de 71 kuruş zam yapılırken, bu artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 30/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."