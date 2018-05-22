Benzine 25 kuruş, motorine 23 kuruş zam geldi; pompaya yansımadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) petrol fiyatları ve kur artışından kaynaklı bir akaryakıt zammı daha yapıldığını duyurdu. EPGİS, 22 Mayıs'ta gece yarısından itibaren benzinin 25 kuruş, motorinin 23 kuruş ve Otogaz LPG'nin 9 kuruş zamlandığını açıkladı.

EPGİS rafineri çıkış fiyatlarından kaynaklanan değişimin ÖTV’den karşılanacağını belirterek pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

Benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle meydana gelen yüksek fiyatlara karşı Bakanlar Kurulu, ürünlere gelecek zam oranı kadar ÖTV oranında indirim yapılacağını duyurmuştu.

Akaryakıta gelen bu zam özel tüketim vergisinde düzenlemeye gitmesinin ardından akartyakıt fiyatlarına ikinci zam da geldi.