Benzine 21 kuruş zam

Enerji, Petrol, Gaz, İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzinin litre fiyatında 21 kuruşluk artışa gidildi.

Zamdan sonra Ankara'da ortalama 6,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,90 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,85 liraya, İzmir'de 6,70 liradan 6,91 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.