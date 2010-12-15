T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BENZİNE 2 KURUŞLUK İNDİRİM

Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı litrede 2 ile 4 kuruş arasında indi.

15 Aralık 2010 02:00

T24- Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı litrede 2 ile 4 kuruş arasında indi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni ayarlamayla Ankara’da 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,79 ile 3,83 lira arasında satılmaya başladı.

Kurşunsuz benzin İstanbul ve İzmir’de de 3,78 ile 3,83 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN

         .                 ANKARA
         .               ---------
         .            Eski     Yeni
         .            Fiyat     Fiyat
         .            -----      -----
         BP          3,85   3,83
         OPET     3,85   3,82
         PO          3,83   3,79
         .              

                        İSTANBUL
         .               -------------
         .              Eski   Yeni
         .              Fiyat  Fiyat
         .               -----  -----
         BP           3,85   3,83
         OPET      3,85   3,82
         PO           3,82   3,78
         .              

                          İZMİR
         .                  -----
         .             Eski      Yeni
         .             Fiyat      Fiyat
         .            -----         -----
         BP           3,83    3,83
         OPET      3,84    3,81
         PO           3,82    3,78

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24