BENZİNE 2 KURUŞLUK İNDİRİM

T24- Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı litrede 2 ile 4 kuruş arasında indi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yeni ayarlamayla Ankara’da 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,79 ile 3,83 lira arasında satılmaya başladı.



Kurşunsuz benzin İstanbul ve İzmir’de de 3,78 ile 3,83 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.



Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN

. ANKARA

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. Eski Yeni

. Fiyat Fiyat

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BP 3,85 3,83

OPET 3,85 3,82

PO 3,83 3,79

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İSTANBUL

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. Eski Yeni

. Fiyat Fiyat

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BP 3,85 3,83

OPET 3,85 3,82

PO 3,82 3,78

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İZMİR

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. Eski Yeni

. Fiyat Fiyat

. ----- -----

BP 3,83 3,83

OPET 3,84 3,81

PO 3,82 3,78