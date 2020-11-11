Benzine 19 kuruş zam geldi

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AA muhabirinin aktardığına göre, Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.