Benzine 16 kuruş zam geliyor

Benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını petrol fiyatlarında büyük düşüş ve dalgalanmaya neden olurken, akaryakıt fiyatları da neredeyse her gün değişiyor.

Akaryakıt sektörü kaynakları, benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılacağını beklediklerini belirtti. Zam pompa fiyatına yansıyacak. Motorinde ise bugün zam beklentisi yok.

Sözcü'nün haberine göre; zam gelmesi durumunda bir litre benzinin fiyatı İstanbul’da 5,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 5,35 TL’den satılacak.

Fiyatlar, akaryakıt bayileri, şehirler ve ilçeler arsında farklılık gösterebiliyor.