Benzine 16 kuruş, motorine 12 kuruş indirim yolda

Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Sözcü'nün sektör kaynaklarını kaynak gösterdiği haberine göre, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.74 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise 6.80 TL’den satılıyor. Motorinin litresi ise şu an İstanbul’da 6.13 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.20 TL’den satılıyor.

Petrol fiyatları Avrupa ve ABD’deki artan Koronavirüs vaka sayısının enerji tüketimini azaltabileceğine dair endişelerle üst üste ikinci aylık kaybına doğru ilerliyor. Brent ham petrolünün fiyatı 37.89 dolar seviyesinde. Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC) ve Rusya’nın oluşturduğu OPEC+ grubunun Ocak ayında petrol arzını günlük 2 milyon varil arttırması bekleniyor.

Ancak Suudi Arabistan ve Rusya gibi büyük üreticiler, Avrupa’da tekrar başlayan tecrit uygulamalarının petrol talebini riske atmasından dolayı mevcut günlük yaklaşık 7.7 milyon varillik arz kesintisini gelecek yılda da devam ettirmeye istekliler.