Benzine 16 kuruş, motorine 12 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş, motorinin litre fiyatına 12 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"03/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 16, motorinde 12 kuruş pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,55 liraya, Ankara’da 6,63 liraya, İzmir’de ise 6,65 liraya gerileyecek.

Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul’da 6,01 liraya, Ankara’da 6,07 liraya ve İzmir’de 6,10 liraya gerileyecek.