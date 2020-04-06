Benzine 15 kuruş zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası' ndan (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 07/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Ankara'da ve İzmir'de ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya çıkacak.