Benzine 13 kuruş zam geldi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'<wbr></wbr>ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu.</p>\n<p>EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:</p>\n<p><em>"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 28/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 13 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."</em></p>\n<div class="_1NMxy">\n<div>\n<p>İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,18 liradan 5,31 liraya çıkacak.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>