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Ekonomi

Benzine 13 kuruş zam geldi

27 Mart 2020 16:10

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 28/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 13 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya, İzmir'de 5,18 liradan 5,31 liraya çıkacak.

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