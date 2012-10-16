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Ekonomi

Benzine 13 kuruş indirim yapıldı

Benzine eylül ayı içerisinde yapılan art arda zamların ardından indirim geldi

16 Ekim 2012 19:06

 

Benzine cuma günü gelen 8-9 kuruşluk zammın ardından bu geceyarısından geçerli olmak üzere 12-13 kuruşluk indirim geldi.
 
İndirimin ardından benzin fiyatları 4.80 liraya gerileyecek. Böylece Türkiye en pahalı benzin fiyatlarında yeniden ikinciliğe düşmüş olacak. Norveç 4.82 lira ile en pahalı benzini satan ülke konumuna yükselecek. 
 
22 Eylül tarihinde ÖTV’nin 30 kuruş artırılmasının ardından benzine 26 kuruşluk bir zam gelmişti. Bu zammın ardından yaklaşık bir hafta sonra 29 Eylül’de yeni bir 9 kuruşluk zam yapılmıştı. Bu zammın ardından Türkiye dünyanın en pahalı benzinini tüketen ülke haline gelmişti. Sonra petrol fiyatları ve dövizdeki artış nedeniyle yeni bir zam daha geldi. Benzine litrede 8-9 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin fiyatı 4,92 liraya kadar yükseldi.
 
Bugün yapılan ve geceyarısından itibaren uygulanacak indirimle beraber yeniden 4.80 liraya geri düştü.

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