Benzine 10 günde ikinci zam yapıldı

T24 - Benzin fiyatlarına geceyarısından itibaren 8 kuruş zam geldi. Zamla benzinin litre fiyatı 4,61 liraya çıkacak.
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına litre başına yaklaşık 8 kuruş zam geldi.
Sektör yetkilileri, geceyarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkışının yaklaşık yüzde 2 arttığını söylediler.
Zam sonrasında İstanbul'da 4,53 lira olan benzinin litre fiyatı, 4,61 liraya yükselecek. Zamla birlikte 55 litrelik bir depo artık 253,55 liraya dolacak.