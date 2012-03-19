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Ekonomi

Benzine 10 günde ikinci zam yapıldı

Benzine son olarak 9 Mart'ta 9 kuruşluk zam yapılmıştı.

19 Mart 2012 19:08

 

T24 - Benzin fiyatlarına geceyarısından itibaren 8 kuruş zam geldi. Zamla benzinin litre fiyatı 4,61 liraya çıkacak.
 
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışa paralel olarak benzin fiyatlarına litre başına yaklaşık 8 kuruş zam geldi.
 
Sektör yetkilileri, geceyarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkışının yaklaşık yüzde 2 arttığını söylediler.
 
Zam sonrasında İstanbul'da 4,53 lira olan benzinin litre fiyatı, 4,61 liraya yükselecek. Zamla birlikte 55 litrelik bir depo artık 253,55 liraya dolacak.
 
 

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