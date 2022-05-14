Akaryakıt fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere bir kez daha zam gelecek.

Karar'ın sektör temsilcilerinden edindiği bilgiye göre benzine 1.68, LPG'ye 40 kuruş zam yapıldı. Motorine ise zam yapılmadı. Yeni fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

2 Aralık 2021 tarihinde litresi 9.12 TL’den satılan benzinin fiyatı dün itibarıyla 21.15 TL’ye çıktı. Benzine Ramazan Bayramı’ndan önce 1.33 TL zam yapıldıktan sonra 3 gün önce de 78 kuruş zam gelmişti. Sadece benzine yılbaşından bu yana yapılan zam sayısı da 16’yı buldu.

TIKLAYIN - Akaryakıta yılbaşından bu yana 16 kez zam geldi, benzinin litresi 6 ayda yüzde 131 arttı!



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Benzine 1,68; LPG'ye 40 kuruş zam!



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