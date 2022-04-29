Benzine 1.33 kuruş zam geliyor

30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre petrol fiyatlarının 106 doları aşmasının ardından 30 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş daha zam gelecek

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.