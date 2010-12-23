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Ekonomi

Benzinden sonra motorine de zam geldi

Akaryakıt şirketleri bu kez de motorine zam yaptı. 8 kuruşluk zamla motorinin pompa fiyatı 3,30 liraya çıktı.

23 Aralık 2010 02:00

T24 - Akaryakıt şirketleri bu kez de motorine zam yaptı. 8 kuruşluk zamla motorinin pompa fiyatı 3,30 liraya çıktı.



Birkaç hafta önce benzin ve LPG'ye yapılan zammın tüketiciler üzerinde yarattığı etki henüz dinmemişken, bu kez motorine zam geldi.

Benzin zammı sonrasında fiyatlar bir miktar geri çekilirken mazot fiyatları sabit kalmıştı.

Akaryakıt şirketleri motorine 8 kuruş zam yaptı. Bu sabahtan itibaren geçerli olan yeni pompa fiyatlarına göre 3,22 liraya satılan euro dizel 3.30 liraya çıktı. Kırsal motorin ise 4 kuruş artarak 3,12 liradan 3,16 liraya yükseldi.

Akaryakıt dağıtım firmaları 3,82 liraya satılan 95 Oktan kurşunsuz benzinde fiyat değişikliğine gitmezken, bu sabahtan itibaren motorin ve kırsal motorine zam yaptı.

İstanbul'da dün akşama kadar 3,22 liraya satılan motorin 3,30 liraya çıktı. Ankara'da da aynı seviyeye ulaşan dizel yakıt, İzmir'de 3,27 liraya alıcı buluyor.

Benzin fiyatlarının 4 liraya yaklaşması sonrasında Tüpraş ve akaryakıt dağıtım şirketleri indirime gitmişti. Bunun sonrasında 4 kuruşa yakın indirimler gerçekleşmişti. Benzin fiyatının yüzde 90'ını küresel fiyatlar ve vergi oluşturuyor.


İşte son pompa fiyatları

Benzin 3,80-82

Motorin 3,30-3,32

Kırsal motorin 3,16,3,18


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