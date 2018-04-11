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Benzinden sonra motorine de zam

Bu akşamdan geçerli olmak üzere benzine 17 kuruş zam yapılacak

11 Nisan 2018 11:38

Benzin fiyatlarına geçen ay yapılan 12 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'ndan yapılan açıklamada motorin fiyatı 12 Nisan gece yarısından itibaren 17 kuruş daha artacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "12.04.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

Akaryaıt fiyatlarına en son zam 26 Mart'ta gelmiş ve fiyatlar 12 kuruş artmıştı. Yapılan zam sonrası doğu illerinde benzinin litre fiyatı ilk kez 6 lira üzerine çıkarken İstanbul'da fiyatlar 5.93 TL olmuştu.

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