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Benzinden sonra motorin ve otogaza da zam

Benzinin litresine de dünden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapılmıştı

22 Mart 2018 19:59

Motorine 17 kuruş, otogaza da 4 kuruş zam yapılacak. Yeni fiyat tarifesi bu gece yürürlüğe girecek.

Benzine dün yapılan zammın ardından, motorin ve otogaza da bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “23 Mart tarihinden geçerli olmak üzere, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı, motorin grubunda 17, otogazda 4 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir” denildi.

Benzinin litresine de dünden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapılmıştı.

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