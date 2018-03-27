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"Benzin'deki artışı boşuna tartışmayın; fiyat sabit, 1.5 dolar!"

"Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının, petrolün uluslararası piyasa değeriyle falan alakası yok"

27 Mart 2018 12:59

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, benzine bir hafta içinde ikinci kez zam gelmesine ilişkin olarak, "Benzin fiyatlarındaki artışı boşu boşuna tartışmayın. Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının, petrolün uluslararası piyasa değeriyle falan alakası yok. Bizde benzinin fiyatı 1.5 dolar" dedi. 

Altaylı'nın "Haklıyken haksız olmak" başlığıyla yayımlanan (27 Mart 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Benzin fiyatlarındaki artışı boşu boşuna tartışmayın.

Geçen hafta Yavuz Barlas’tan rica ettim, bana son yıllardaki akaryakıt fiyatlarının dolar olarak ederini çıkardı ekonomi servisinde.

Formül çok basit.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının, petrolün uluslararası piyasa değeriyle falan alakası yok.

Bizde benzinin fiyatı 1.5 dolar.

Bütçenin durumuna göre bazen 1.4 oluyor, en fazla ise 1.7. Ama ortalaması 1.5 dolar.

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