Benzinde Türkiye'yi 5 lira, ABD'yi 5 dolar korkusu sardı

T24 - İran ve Ortadoğu endişesiyle Türkiye benzinin litresinin 5 TL’ye kadar çıkıp çıkmayacağını tartışmaya başlarken, ABD’de de ‘galon’ fiyatının 5 dolara yükselebileceği konuşuluyor.

Petrol fiyatlarındaki artış gerekçesiyle Türkiye’de benzinin litre fiyatının 4.5 TL seviyesini aşması, “Benzin 5 TL’ye mi gidiyor?” sorularını gündeme getirirken, ABD’de de 1 galon (3.8 lt) benzinin “5 dolar”a yükselip yükselmeyeceği tartışmaları başladı.

Son yapılan zamla birlikte 4.53 TL’ye ulaşan benzinin litre fiyatı, Avrupa’nın en pahalısı olurken, benzinin litre fiyatının 5 TL’ye kadar çıkabileceği yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı. Bununla birlikte benzer bir tartışma da, Amerika’da ortaya çıktı. Nitekim 1 galon benzinin 4.1 ile 4.3 dolar arasında değişen fiyatlara ulaşması, “Bir galon benzin 5 dolara mı yükselecek?” tartışmasını da beraberinde getirdi. Bu arada Amerika’da 1 litre benzin fiyatı 1.9 TL’ye geliyor.



Exxon CEO’su ne dedi?



ABD ve Avrupa Birliği’nin İran’la yaşadığı nükleer gerginlik, AB bölgesindeki borç krizi ve büyüme tarafındaki olumsuz havanın etkisiyle artan petrol fiyatlarının benzinde tarihi zirvelere çıkılmasına neden olabileceği kaydedilirken, bazı uzmanlar bu seviyenin yakın zamanda görülmesinin mümkün olmadığını belirtiyorlar.

142 yıllık petrol devi Exxon’un CEO’su Rex Tillerson, Ortadoğu (Suriye) ve İran’da yaşanan gerginliğin petrol fiyatları üzerinde direkt olarak olumsuz etki yaptığını, önümüzdeki dönemde de bu endişeli bekleyişin sürebileceğini kaydetti.

Tillerson, arz ve talep dengesine bakıldığında galon başına 5 dolarlık fiyat seviyesinin yakın dönemde test edilme ihtimalinin çok kuvvetli olmadığını ifade ederken, “Yine de buradaki en önemli bilinmeyen faktör, siyasi karışıklıklara karşı piyasaların göstereceği tepki. Sonuçta böyle bir risk halen var. İsrail’in İran’a olası bir müdahalesi, fiyatları aniden zirveye tırmandırabilir” dedi.

ABD’de yükselen benzin fiyatları, seçim kampanyalarına da damgasını vurdu. Demokratlar, benzin fiyatlarını yüksekliği nedeniyle Başkan Barack Obama’ya yüklenirken, Obama da, alternatif enerjilere yönelmenin ve ulusal petrol kaynaklarının artırılması üzerinde duruyor. Başkan Obama, “Siz bizi Beyaz Saray’a bunun için yolladınız. Elbette fiyatlar hemen düşmeyecek ama bunun için çalışacağız” dedi.



Şimşek: En büyük risk petrol fiyatları



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye’yi olumsuz etkiliyor. En büyük risk bölgesel jeopolitik riskler bir kenara bırakıldığında petrol fiyatlarıdır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, son artışların serbest piyasada yükselen ham petrol fiyatlarının Türkiye’ye yansıması olduğunu kaydetti.



Şakalar da tavan yaptı



Benzin fiyatlarının yükselmesi, ABD’de siyasi mizah konusu da olmaya başladı. İşte yapılan şakalardan bazıları:

“Tatil sezonunda gideceğiniz yere aracınızla gideceğinize, onu postaya verseniz çok daha ucuza mal olabilir.”

“Petrol fiyatlarının, varil başına 60 dolara düştüğü söyleniyor. Uzmanlar, başkanlık seçimlerinde son sandık kapanana kadar düşüşün süreceğini tahmin ediyorlar.”

“Benzin fiyatları öyle yükseldi ki, New Jersey’de fareler araç paylaşım sistemi kurmaya başladı!”

“Los Angeles’ta benzin fiyatları artınca ne oldu? Beverly Hills’te oturanlar diğer araçlardan benzin çalmaları için adam tutmuşlar.”

“Cumhuriyetçilerin yerli petrol üretimini artırma planları nedir? Cevap: Varillerin boyutlarını küçülterek...”