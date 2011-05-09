-BENZİNDE İNDİRİM ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Akaryakıt ürünlerinden 95 oktan benzinin satış fiyatında yarından itibaren litrede 9-10 kuruş indirime gidildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, akaryakıt dağıtım şirketlerinden OPET'te 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara ve İzmir'de litrede 4,31 liradan 4,21 liraya, İstanbul'da 4,32 liradan 4,22 liraya, Van'da ise 4,42 liradan 4,32 liraya geriledi. İndirim sonrası kurşunsuz benzinin litre fiyatı BP bayilerinde Ankara ve İstanbul'da 4,30 liradan 4,20 liraya, İzmir'de 4,29 liradan 4,19 liraya, Van'da da 4,40 liradan 4,30 liraya düştü. PO'da ise benzinin litre fiyatı Ankara'da 4,30 liradan 4,21 liraya, İstanbul ve İzmir'de 4,29 liradan 4,20 liraya, Van'da 4,39 liradan 4,30 liraya geriledi. 95 oktan benzinin litre fiyatına en son 3 Mayıs tarihinde 8-9 kuruşluk zam yapılmıştı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.