Benzinde dördüncü indirim

Hampetrol fiyatlarındaki düşüş, araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçen hafta yaşanan üç indirimin ardından akaryakıt pompa fiyatları bir kez daha düştü.



Son 10 gündeki dördüncü indirimle birlikte pompa fiyatları 6 kuruş daha ucuzladı ve 1 litre 95 oktan kurşunsuz benzin 2,91 YTL'den satılmaya başlandı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, geçen hafta yaptığı açıklamada, döviz kuruna bağlı olarak akaryakıttaki indirimin devam edeceğini açıklamıştı. Bu çerçevede sabah saatlerinde yapılan ayarlamayla 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı, Haziran 2006 seviyesinin de altına indi. Söz konusu ürün 28 Haziran 2006'da yapılan zamla ilk kez 3 YTL'yi aşmış, 2,97 YTL'den 3,04 YTL'ye yükselmişti.



Petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıta yansıtılmaması önce Başbakan Erdoğan ardından EPDK tarafından eleştirilmişti. Eleştirilerin ardından peşpeşe üç indirim yapılmıştı. 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 3,21 YTL'den 2,97'ye düşmüştü.



Bugünkü indirimle birlikte söz konusu ürünün fiyatı son 10 günde toplam 31 kuruş gerilemiş oldu. Dolayısıyla 10 gün öncesine kadar, 50 litrelik bir depoyu doldurmak 15,5 lira kadar daha ucuzladı. Uluslar arası piyasalarda bir ara 150 dolara kadar tırmanan ham petrolün varil fiyatı, küresel krizin ekonomileri sarsmaya başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Uluslar arası piyasada Brent tipi ham petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yüzde 1,6 kayıpla 50 dolar civarında seyrediyordu.



Kurşunsuz benzin fiyatı 2,5 yıl öncesine döndü



İstanbul Ankara İzmir



Kurşunsuz 95 oktan benzin 2,91 2,91 2,91



Motorin 2,74 2,79 2,73



LPG 1,71 1,72 1,71







