Benzinde 4 kuruşluk indirim

T24 -

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, akaryakıt dağıtım şirketlerinden Petrol Ofisi (PO) bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı, Ankara'da 4,20 liradan 4,17 liraya, İstanbul ve İzmir'de 4,19 liradan 4,16 liraya indi. 97 oktan kurşunsuz benzinini fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,19

liraya, İstanbul ve İzmir'de ise 4,23'ten 4,21 liraya düştü.





BP bayilerinde indirim sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,16 lira, İzmir'de 4,15 liraya geriledi. 97 oktan benzin de üç ilde de 4,29 liradan 4,25 liraya indi.

OPET bayilerinde 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Ankara ve İstanbul'da 4,19 liradan 4,15 liraya, İzmir'de 4,18 liradan 4,14 liraya düştü. 97 oktan kurşunsuz benzin Ankara ve İstanbul'da 4,18 lira, İzmir'de ise 4,17 liradan satılmaya başlandı.





Shell bayilerinde ise 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,16 lira, İzmir'de 4,15 liraya indi. İndirim sonrası, 97 oktan kurşunsuz benzinin litresi ise 4,29-4,30 liradan satılıyor.





Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.





Türkiye'deki 4 büyük dağıtım şirketinde 95 oktan kurşunsuz benzinin Ankara, İstanbul ve İzmir'deki eski ve yeni satış fiyatları şöyle:







95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN

. (Litre/TL)

. --------------------------

. ANKARA İSTANBUL İZMİR

. ------------ ------------ ------------

. Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni

. Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat

. ----- ----- ----- ----- ----- -----

BP 4,20 4,16 4,20 4,16 4,19 4,15

OPET 4,19 4,15 4,19 4,15 4,18 4,14

PO 4,20 4,17 4,19 4,16 4,19 4,16

Shell 4,20 4,16 4,20 4,16 4,19 4,15





97 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN

. (Litre/TL)

. --------------------------

. ANKARA İSTANBUL İZMİR

. Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni

. Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat

. ----- ----- ----- ----- ----- -----

BP 4,29 4,25 4,29 4,25 4,29 4,25

OPET 4,22 4,18 4,22 4,18 4,21 4,17

PO 4,21 4,19 4,23 4,21 4,23 4,21

Shell 4,33 4,30 4,33 4,30 4,32 4,29







