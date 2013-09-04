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Ekonomi

Benzinde 12 kuruş indirim

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 12 kuruş indirim yapıldı

04 Eylül 2013 10:45

Geçen haftaki zamlarla 5 lirayı aşan benzin fiyatlarına 12 kuruş indirim geldi.
 
Artan petrol fiyatları ve dolardaki yükselişle 5 lirayı geçen benzin fiyatlarına indirim geldi.

İndirim sonrasında 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5,07'den 4,95 liraya inecek.

Benzin, en son 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren 14 kuruşluk zamla 5 lirayı aşmıştı.


Enerji Bakanı: Bence benzin 2,5 lira olsun


NTV/CNBC-e ortak yayınında benzin fiyatlarının 5 liranın üzerine çıkmasını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bana kalırsa 2.5 lira olsun” açıklamasını yapmıştı.

Benzin fiyatları bu yıl yaklaşık yüzde 9 zamlandı.

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