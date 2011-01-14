-BENZİN ZAMMI AİHM'E TAŞINIYOR ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, akaryakıt zammı için dava açmayacaklarını belirterek, benzin zammı konusunda daha önceki mahkeme kararlarının uygulanmaması nedeniyle AİHM'e başvuracaklarını bildirdi. Çetin, akaryakıtta son zamla birlikte 97 oktan bir litre benzinin fiyatının 4,01 kuruşa yükseldiğini hatırlatarak, ancak akaryakıt zammı için dava açmayacaklarını bildirdi. Hükümetin yargı kararlarını uygulama konusundaki tavrına bakılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmadığının anlaşılabileceğini iddia eden Çetin, şunları kaydetti: ''Bunun son derece çarpıcı örneklerinden birisi Ankara Büyükşehir Belediyesinin ulaşım zamları konusundaki uygulamasıdır. Ulaşım zamları konusundaki UKOME kararını iptal eden ve çok çeşitli yargı aşamalarından geçerek kesinleşen Yüksek Mahkeme kararına rağmen mahkeme kararına uygun zam iptali yapılmadığı gibi yargı ile tüketicilerle dalga geçilip açıkça meydan okunarak yeniden zam yapılmıştır. Üstelik bu süreçte bir şehirdeki ulaşım zammını iptal eden mahkemeye bizzat Başbakanın saldırılarına tüm Türkiye şahit olmuştur.'' -''8 YILDA BENZİN YÜZDE 259 ARTTI''- İkinci olarak da Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 4 Temmuz 2009 tarihli akaryakıt ve türevlerine yönelik ÖTV zammı kararının yürütmesini durdurma kararını örnek gösteren Çetin, bu kararın da halen uygulanmadığını, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında yargı kararını yerine getirmemekten Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti. Yargı kararlarını tüm hukuki süreçlere rağmen yerine getirmeyen Başbakan ve Bakanlar Kurulu hakkında tazminat davası açacaklarını kaydeden Çetin, açıklamasında ''Konu hukukçularımız tarafından incelenmekte olup tüm iç hukuk yolları tüketildiğinden 'hükümetin hukuku gözardı etmesi ve yargı kararlarına uymamaktan dolayı' konuyu AİHM'e taşıyacağız. Dünyanın en pahalı akaryakıtı unvanının sebebi hükümettir. 2002 yılında Sayın Başbakan koltuğa oturduğunda bir litre benzin 161 kuruştu, şimdi 401 kuruştur. 8 yılda artış oranı yüzde 259'dur ve bu korkunç bir soygundur'' ifadelerini kullandı.