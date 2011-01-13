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Ekonomi

Benzin yine zamlandı

Kurşunsuz 95 ve 97 oktan benzinin litresi 2,5-3 kuruş zamlandı. 95 oktan benzinin litresi yeniden 4 liraya yaklaştı.

13 Ocak 2011 02:00

T24 - Akaryakıtta indirim bekleyen tüketiciye yeni bir zam haberi daha geldi. Bugünden geçerli olmak üzere kurşunsuz 95 ve 97 oktan benzinin litresi 2,5-3 kuruş zamlandı.



Yeni zamla birlikte 1 litre 95 oktan benzinin fiyatı İstanbul Anadolu yakasında 3,92 liraya, 97 oktan benzinin fiyatı ise 4,1 liraya çıktı. Yılın ilk zammına gerekçe olarak, ham petrol ve döviz kurlarındaki artış gösterildi. Öte yandan son günlerde artan akaryakıt fiyatları, tasarrufun önemini daha da artırdı. Araç sahipleri, depoyu ucuza doldurmanın hesabını yaparken, benzinli yerine dizel yakıtlı araçlara ilgi artıyor.


Beş yılda yarı yarıya arttı

Son 5 yıl içinde benzinin litre fiyatı yüzde 48 arttı. Aynı dönemde motorine de yüzde 60 zam gelmesine rağmen, bu akaryakıt türü hâlâ benzine göre fiyat avantajını koruyor. 45 litre hacme sahip benzinli bir otomobilin deposu yaklaşık 175 liraya doldurulurken, araç şehir içinde bu yakıtla 620 kilometre yol yapabiliyor. Dizel yakıt kullanan otomobil ise 150 liraya doldurduğu deposuyla 920 kilometre gidebiliyor.


2006'da 2.61 liraydı

2006 yılının Ocak ayında benzinin litre fiyatı 2,61 liradan satılıyordu. Fiyat şimdi 4 lira sınırına yaklaştı. Motorin ise 2006 yılının ilk ayında 2,07 liradan satılırken son zamlarla 3,31 liraya çıktı. 2006 yılı başında 45 litre yakıt hacmine sahip bir otomobilin deposu yaklaşık 120 liraya dolarken bugün rakam 175 lirayı buldu.

Dizel araçlarda ise 95 liraya doldurulabilen depo, bugün ancak 150 liraya doldurulabiliyor. Hesaplamalara göre bin kilometre yapabilmek için benzinli motorlu araç 280 lira, dizel motorlu araç ise 163 lira harcıyor. Böylece dizel motorlar avantaj sağlıyor.


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