-BENZİN YİNE 4 LİRA SINIRINDA ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan oktan kurşunsuz benzinlerin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere litrede 4-6 kuruş artırıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden Petrol Ofisi'nde (PO) 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara'da litrede 3,81 liradan 3,85 liraya, İstanbul ve İzmir'de ise 3,80 liradan 3,84 liraya yükseldi. OPET ve BP bayilerinde ise 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul Anadolu yakasında 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de de 3,81 liradan 3,87 liraya çıktı. Yeni zammın ardından 97 oktan kurşunsuz benzin ise PO bayilerinde Ankara, İstanbul Anadolu yakasında ve İzmir'de 3,88 liradan, OPET bayilerinde 3,90-3,91 liradan, BP bayilerinde ise 3,94-3,95 liradan satılmaya başlandı. -VAN'DA 4 LİRAYI AŞTI- Bu arada bugün gelen zam ile kurşunsuz benzin Türkiye'nin doğusunda 4 lirayı aştı. Doğu illerinden Van'da 95 oktan kurşunsuz benzin 3,94 lira ile 3,99 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, 97 oktan kurşunsuz benzin 3,98 ile 4,07 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. BP, OPET ve PO'da Ankara, İstanbul Anadolu yakasında ve İzmir'de eski ve yeni benzin fiyatları şöyle: /* 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN . (Litre/TL) . -------------------------- . ANKARA İSTANBUL İZMİR . ------------ ------------ ------------ . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,82 3,88 3,82 3,88 3,81 3,87 OPET 3,82 3,88 3,82 3,88 3,81 3,87 PO 3,81 3,85 3,80 3,84 3,80 3,84 97 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN . (Litre/TL) . -------------------------- . ANKARA İSTANBUL İZMİR . ------------ ------------ ------------ . Eski Yeni Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- ----- ----- BP 3,89 3,95 3,88 3,94 3,88 3,94 OPET 3,85 3,91 3,85 3,91 3,84 3,90 PO 3,84 3,88 3,84 3,88 3,84 3,88 */