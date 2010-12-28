T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BENZİN YİNE 4 LİRA SINIRINDA ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 12:43

-BENZİN YİNE 4 LİRA SINIRINDA ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan oktan kurşunsuz benzinlerin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere litrede 4-6 kuruş artırıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden Petrol Ofisi'nde (PO) 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara'da litrede 3,81 liradan 3,85 liraya, İstanbul ve İzmir'de ise 3,80 liradan 3,84 liraya yükseldi. OPET ve BP bayilerinde ise 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul Anadolu yakasında 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de de 3,81 liradan 3,87 liraya çıktı. Yeni zammın ardından 97 oktan kurşunsuz benzin ise PO bayilerinde Ankara, İstanbul Anadolu yakasında ve İzmir'de 3,88 liradan, OPET bayilerinde 3,90-3,91 liradan, BP bayilerinde ise 3,94-3,95 liradan satılmaya başlandı. -VAN'DA 4 LİRAYI AŞTI- Bu arada bugün gelen zam ile kurşunsuz benzin Türkiye'nin doğusunda 4 lirayı aştı. Doğu illerinden Van'da 95 oktan kurşunsuz benzin 3,94 lira ile 3,99 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, 97 oktan kurşunsuz benzin 3,98 ile 4,07 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı.  Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. BP, OPET ve PO'da Ankara, İstanbul Anadolu yakasında ve İzmir'de eski ve yeni benzin fiyatları şöyle: /*                 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN .                   (Litre/TL) .            -------------------------- .      ANKARA           İSTANBUL         İZMİR .    ------------      ------------    ------------ .    Eski    Yeni      Eski   Yeni      Eski   Yeni .    Fiyat   Fiyat     Fiyat  Fiyat     Fiyat  Fiyat .    -----   -----     -----  -----     -----  ----- BP    3,82   3,88      3,82   3,88      3,81   3,87 OPET  3,82   3,88      3,82   3,88      3,81   3,87 PO    3,81   3,85      3,80   3,84      3,80   3,84                   97 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN .                   (Litre/TL) .            -------------------------- .      ANKARA           İSTANBUL         İZMİR .    ------------      ------------    ------------ .    Eski    Yeni      Eski   Yeni      Eski   Yeni .    Fiyat   Fiyat     Fiyat  Fiyat     Fiyat  Fiyat .    -----   -----     -----  -----     -----  ----- BP    3,89   3,95      3,88   3,94      3,88   3,94 OPET  3,85   3,91      3,85   3,91      3,84   3,90 PO    3,84   3,88      3,84   3,88      3,84   3,88 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24