Benzin yeniden 5 lirayı aştı

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun akaryakıtta tavan fiyat uygulamasını sonlandırmasının hemen ardından benzin ve motorine 3-5 kuruş zam geldi.

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) 1 Mayıs günü için benzinde 4.98 lira olarak belirlediği benzin fiyatı 22 Mayıs itibarıyla 5.01-5.02 liradan satılmaya başlandı.

Tavan fiyat uygulamasının son günü olan 21 Mayıs için EPDK’nın 4.30 lira olarak belirlediği motorinin satış fiyatı da 22 mayıs itibarıyla 4.35 liraya yükseltildi.

EPDK, tavan fiyat uygulamasının son günü olan 21 Mayıs’ta uygulanacak fiyatları yeni zam yaparak ilan etmişti. Buna göre, tavan fiyatı uygulamasında baz alınan İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 4 kuruş artışla 4.98 liraya, motorinin litresi de 2 kuruş artışla 4.30 liraya çıkarılmıştı.

Akaryakıta yapılan son zamlar ile, iki gün içinde benzin fiyatı 7-8 kuruş artışla 5.01-5.02 liraya, motorin fiyatı da 7 kuruş artışla 4.35 liraya yükseltilmiş oldu.

EPDK’nın tavan fiyat uygulamasıyla, dağıtıcı ve bayi paylarının toplamı benzin ve motorinde litrede 37 kuruş ile sınırlandırılıyordu. Bu yolla, tavan fiyat uygulamasının yapıldığı iki aylık dönemde benzin türlerinin litresi ortalama 13 kuruş, motorin türlerinin litresi ortalama 30 kuruş indirimli olarak satışa sunuluyordu.



'İki ayda 600 milyon lira'



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da yaptığı değerlendirmede, "İki ay önce akaryakıt fiyatlarında suistimal olduğu için müdahale ettik. İki ayda 600 milyon lira tüketicilerin cebinde kaldı. Tüketici lehine olan kazanımların geri alınmasına izin vermeyiz. Fiyatları dikkatle izleyeceğiz" dedi.

Yılmaz, akaryakıttaki katkılı ürünlere için de, "Biz tavan fiyat sürecinde tek fiyat belirledik. Şirketler bunu dikkate alsın" uyarısı yaptı.