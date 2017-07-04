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Benzin yeniden 5 lirayı aşıyor

Benzinin litresinde en son 16 Haziran'da 9 kuruşluk indirim yapılmıştı

04 Temmuz 2017 20:50

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litresi 5 lirayı aşacak.

Ankara'da litresi ortalama 4,98 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,11 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 4,94 liradan 5,07 liraya, İzmir'de 4,96 liradan 5,09 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litresinde en son 16 Haziran'da 9 kuruşluk indirim yapılmıştı.

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