Benzin ve otogaza indirim

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yarından itibaren benzin grubunda 11 kuruş, otogazda 10 kuruş indirim beklendiğini açıkladı.

PÜİS'in twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 03 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin grubunda 11 kuruş otogazda 10 kuruş indirim beklenmektedir. Motorin grubunda ise 02 Mayıs 2017 tarihinde fiyat değişikliği beklenmemektedir" denildi.

Benzinin litresinin İstanbul'da 5,24 TL'den 5,13 TL'ye, Ankara'da 5,29 TL'den 5,18 TL'ye İzmir'de 5,26 TL'den 5,15 TL'ye inmesi bekleniyor.

Otogazın litre fiyatının İstanbul ve İzmir'de 2,86 TL'den 2,78 TL'ye, Ankara'da 2,85 TL'den 2,75 TL'ye düşmesi öngörülüyor.

Fiyatlar bazı ilçelere ve akaryakıt firmalarına göre ufak farklılıklar gösterebiliyor.