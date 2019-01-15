Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam

Otogazın litre satış fiyatına 6 kuruş zam yapıldı. Bugün benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorine de 20 kuruş zam yapılmıştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogaz litre satış fiyatına da 6 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zammın ardından otogaz litre satış fiyatları da İstanbul ve İzmir'de ortalama 3.52 liradan 3.58 liraya, Ankara'da ise 3.57 liradan 3.63 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.