Benzin ve motorine zam; pompa fiyatına yansımayacak

Benzinin litre fiyatına 14, motorinin litre fiyatına ise 19 kuruş zam geldi. Zamlar pompa fiyatına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis) yaptığı açıklamada benzinin litre fiyatının bu geceden itibaren 14 kuruş artacağını bildirdi. Ayrıca motorinde ise litre başına fiyat artışı 19 kuruş olacak. Fiyat artışı eşel mobil sistemi gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarındaki haksız kâr artışının önüne geçmek için gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak” açıklamasını yapmıştı. (ANKA)