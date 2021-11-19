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Ekonomi

Benzin ve motorine zam geliyor

LPG’de ise henüz zam kararı netleşmedi.

19 Kasım 2021 10:21

Dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, litre fiyatı benzinde 52 kuruş, motorinde 50 kuruş zamlanıyor. Zamlar, bu geceden itibaren geçerli olacak. 

LPG’de ise henüz zam kararı netleşmedi.

Zammın ardından litre fiyatı benzinde İstanbul’da yaklaşık 8,17’den 8,69’a, Ankara ve İzmir’de 8,25’ten 8,77’ye yükselecek.

Motorinde ise fiyat İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek.

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