Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine zam bekleniyor.

Enerji Günlüğünün haberine göre dün motorine gelen zammın ardından bugün de hem benzine hem de motorine zam bekleniyor. 9 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin litresine 77 kuruş, motorinin litresine de 31 kuruş zam bekleniyor. Böylece bugünkü zamla 10 TL’yi geçen motorinin ardından benzin fiyatları da 10 TL’yi aşacak.

Habere göre söz konusu fiyat artışının gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara’da 10,05’den 10,36 TL’ye, İstanbul’da 9,99 TL’den 10,30 TL’ye, İzmir’de 10,07 TL’den 10,38 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak Ankara’da 9,60 TL’den 10,33 TL’ye , İstanbul’da 9,55 TL’den 10,32 TL’ye , İzmir’de 9,62 TL’den10,39 TL’ye yükselecek.

Dün motorine gelen 66 kuruşluk zamla, motorinin litresi 10 lirayı aşmıştı.

TIKLAYIN: Motorine 66 kuruş zam; litresi 10 lirayı aştı