Akaryakıt fiyatlarına zam; motorinden sonra benzinin de litre fiyatı çift hanelerde

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş, motorine 31 kuruş zam geldi.

Motorinin litresi dün gelen 66 kuruşluk zammın ardından 10 lirayı aşmıştı. Benzinin de litresi bugün gelen 77 kuruşluk zammın ardından 10 lirayı aştı.

Motorine ise 2 gün arda arda yapılan zamlarla toplamda 97 kuruş zam gelmiş oldu.

Ankara'da ortalama 9,64 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 9,59 liradan 10,36 liraya, İzmir'de 9,66 liradan 10,43 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 10,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,38 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 10,01 liradan 10,32 liraya, İzmir'de 10,09 liradan 10,40 liraya çıkacak.