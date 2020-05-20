Benzin ve motorine zam

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 20, motorine 12 kuruş zam yapıldı. Zamlar pompa fiyatına yansıtılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 20 Motorinde 12 KRŞ/LT pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.