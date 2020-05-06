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Benzin ve motorine zam

Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi

06 Mayıs 2020 17:03

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

 

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