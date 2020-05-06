Benzin ve motorine zam

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.</p>\n<div class="entry-content est-content-1 pid-562958" data-postid="562958">\n<p>Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzine 20 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.</p>\n</div>\n<div class="post-details-share in-content-and t-effect pid-position-562958 post-last-share"> </div>\n</body>\n</html>