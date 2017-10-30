Benzin ve motorine zam

Dövizin son dönemdeki hızlı artış ve petroldeki yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 12 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 kuruş artacak.

Zam sonrasında Ankara'da litresi ortalama 5.41 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.36 liradan 5.48 liraya, İzmir'de 5.38 liradan 5.50 liraya yükselecek.



Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.79 liradan 4.97 liraya, İstanbul'da 4.74 liradan 4.92 liraya, İzmir'de 4.78 liradan 4.96 liraya çıkacak.

Benzine en son 26 Ekim'de 9 kuruş, motorine ise 27 Eylül'de 13 kuruş zam yapılmıştı.