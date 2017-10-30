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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorinin litre fiyatına 18 kuruş zam yapıldı

30 Ekim 2017 23:04

Dövizin son dönemdeki hızlı artış ve petroldeki yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 12 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 18 kuruş artacak.

Zam sonrasında Ankara'da litresi ortalama 5.41 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.53 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5.36 liradan 5.48 liraya, İzmir'de 5.38 liradan 5.50 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4.79 liradan 4.97 liraya, İstanbul'da 4.74 liradan 4.92 liraya, İzmir'de 4.78 liradan 4.96 liraya çıkacak.

Benzine en son 26 Ekim'de 9 kuruş, motorine ise 27 Eylül'de 13 kuruş zam yapılmıştı.

 

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