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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

"Motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklenmektedir"

05 Eylül 2017 16:20

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre geceyarısından itibaren motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklendiği duyuruldu.

PÜİS açıklamasında, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 6 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin ve benzinin pompa satış fiyatlarında 7 kuruş artış beklenmektedir" ifadesi kullanıldı. 

Kaç lira olacak?

Geceyarısı yapılacak zammın ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.20 liraya, motorinin de 4.49 liraya çıkacak.

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