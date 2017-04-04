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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı

04 Nisan 2017 17:51

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı.

Ankara'da litresi ortalama 5,18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,17 liradan 5,29 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul'da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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