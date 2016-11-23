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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,32 liraya, İstanbul'da 4,16 liradan 4,27 liraya, İzmir'de 4,19 liradan 4,30 liraya çıkacak

23 Kasım 2016 18:18

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı.

DHA'nın haberine göre, Ankara'da litresi ortalama 4,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,76 liradan 4,92 liraya, İzmir'de ise 4,78 liradan 4,94 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,32 liraya, İstanbul'da 4,16 liradan 4,27 liraya, İzmir'de 4,19 liradan 4,30 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, perşembe günü motorine 9 kuruş zam yapmıştı.

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